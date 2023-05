Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230519.1 Kreis Steinburg und Dithmarschen: Ruhiges Einsatzgeschehen im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe zu Himmelfahrt

Kreis Steinburg und Dithmarschen (ots)

An Himmelfahrt zog es viele Ausflügler an den Elbestrand in Kollmar und auf das Lanz-Bulldog-Treffen in Brokstedt. Im Kollmaraner Hafen und Bielenberg tummelten sich circa 1000 Besucher, in der Spitze hielten sich dort 150 Feiernde auf, die mit Bollerwagen und Alkoholika ausgerüstet, den Tag verbrachten. Polizeilich blieb es durchgehend entspannt und endete ohne besondere Vorkommnisse. Beim Lanz-Bulldog-Treffen in Brokstedt wurde ebenfalls ein hohes Besucheraufkommen verzeichnet, circa 500 Feiernde, die in Bollerwagen-Gruppen unterwegs waren, mischten sich unter Schaulustige. Die starke Präsenz der Polizei dürfte hier einen positiven Einfluss auf den Verlauf der Veranstaltung gehabt haben, da frühzeitig Einsatzkräfte präsent waren. Es mussten in diesem Jahr keine Platzverweise ausgesprochen werden. Auch hier verlief die Veranstaltung in ruhigen Bahnen. Im Kreis Steinburg kam es zu vier Einsätzen wegen Ruhestörung durch feiernde Gruppen, im Kreis Dithmarschen mussten die Beamten lediglich zwei mal ausrücken.

