POL-IZ: 230517.3 Kellinghusen: Einladung Pressetermin am 22.5.23 - Überreichung eines Anerkennungsschreibens für einen Lebensretter

Im Namen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ist die Überreichung einer Anerkennungsurkunde für einen Brokstedter Bürger geplant, der am 21.4.23 in seinem Urlaub in Garmisch-Partenkirchen einer Frau das Leben rettete. Am Montag, 22. Mai 2023 um 16 Uhr wird die Überreichung durch Polizeistationsleiterin Daniela Pardun im Dienstgebäude (Hauptstr. 31, 25548 Kellinghusen) stattfinden. Pressevertreter werden gebeten, sich bis zum 19.5.23 um 16h über das email-Postfach: Pressestelle.Itzehoe@polizei.landsh.de anzumelden.

