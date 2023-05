Polizei Bielefeld

POL-BI: Faustschlag mit Folgen

Bielefeld (ots)

BM / Bielefeld / Mitte. Am Sonntag, dem 28.05.2023, um 02:45 Uhr kam es vor einem Gebäude Friedrich-Verleger-Straße in der Nähe der August-Bebel-Straße in Bielefeld zu einer Körperverletzung.

Wie Zeugen berichteten, geriet das Opfer, ein 39-Jähriger Bielefelder, zur fraglichen Uhrzeit mit einer männlichen Person aus einer kleinen Gruppe heraus in Streit.

Im Verlauf dieses Streits wurde der Geschädigte mittels eines einzelnen Faustschlags zu Fall gebracht.

Hierbei schlug der Getroffene hart mit dem Hinterkopf auf den Gehweg. Dabei erlitt er eine Platzwunde am Hinterkopf, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Der Täter und die übrigen Personen der Gruppe konnten unerkannt flüchten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

· Unter 20 Jahre alt · schwarze Haare · dunkle Jacke · circa 170cm · schmächtige Statur · Kapuze über den Kopf gezogen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

