Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kleinkraftrad entwendet worden

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (23. August 2023), 19:00 Uhr und Donnerstag (24. August 2023), 05:30 Uhr, kam es am Drosselweg in Rees zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrads. Unbekannte Täter entwendeten dabei das Kleinkraftrad (Hersteller: Jinan) eines 54-jährigen Halters. Das Kraftrad war mit einem Lenkradschloss gesichert und in einer Einfahrt abgestellt gewesen. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

