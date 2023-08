Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Pkw an der linken Fahrzeugseite beschädigt

Unfallverursacher entfernt sich

Rees (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (24. August 2023), 16:00 Uhr und Freitag (25. August 2023), 06:40 Uhr kam es an der Emmericher Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 39-jährige Halterin eines weißen Citroen C4 Picasso hatte Ihren Wagen am rechten Fahrbandrand in Fahrtrichtung Emmericher Landstraße abgestellt gehabt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

