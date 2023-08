Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude des Vereinsheims in der Diekstraße. Anschließend wurden neben Bargeld mehrere Würstchen und Cola-Dosen entwendet. Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

