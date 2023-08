POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Einbruch in Werkstatt gesucht

Lünne (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Lünne in der Straße Gewerbegebiet zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände und entwendeten zahlreiche Solarkabelrollen. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

