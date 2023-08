POL-EL: Lünne - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Isterberg (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Bahnhofstraße in Isterberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Die 46-jährige Fahrerin eines Daihatsu beabsichtige gegen 12.20 Uhr von der Abfahrt der A 30 die B403 in Richtung Nordhorner Straße zu überqueren. Dabei übersah sie den VW einer 41-Jährigen, die in Richtung Nordhorn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Daihatsu ...

