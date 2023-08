POL-EL: Werlte - Bersitzer*in eines Damenfahrrad gesucht

Dalum (ots) - Heute Morgen in der Zeit von 09:00 Uhr - 09:05 Uhr kam es auf dem rückwärtigen Parkplatz einer Hausarztpraxis an der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Van fuhr rückwärts gegen einen geparkten VW Sharan und beschädigte diesen am vorderen linken Stoßfänger. Anschließend entfernte sich der Fahrer des schwarzen Vans unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden am ...

