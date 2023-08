POL-EL: Schwerer Verkehrsunfall auf A30

Geeste (ots) - Am Dienstag gegen 22 Uhr kam es auf der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrer eines Ssangyong übersah beim Abbiegen in die Straße Neuer Diek den entgegenkommenden 21-jährigen Fahrer eines Ford. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 26-jährige leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 22000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: +49 591 87 104 E-Mail: ...

