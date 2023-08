POL-EL: Bei Unfall leicht verletzt

Herzlake (ots) - Zwischen dem 11. und dem 13. August kam es an einer Schule in Herzlake an der Bookhofer Straße zu diversen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten unter anderem eine Sitzbank, eine Fußmatte sowie eine Tür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

