POL-OS: Bohmte: Vandalismus im Bereich der Osnabrücker Straße

Bohmte (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Bereich einer Baustelle an der Osnabrücker Straße in Bohmte zu mehreren Schmierereien, einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl gekommen. Konkret wurde sowohl der dortige Straßenbelag als auch ein abgestellter Container mit schwarzer Farbe beschmiert. Weiterhin wurde an einem ebenfalls dort abgestellten Bagger ein Außenspiegel zerschlagen. Selbst vor Verkehrszeichen wurde nicht Halt gemacht. Eine sogenannte Nissenleuchte sowie ein Verkehrsschild samt Haltestange, die eigentlich zur Baustellenabsicherung dienten, wurden gewaltsam entwendet. Bereits in den vergangenen Wochen ist es in Bohmte zu ähnlichen Taten gekommen, bei denen Verkehrsschilder entwendet wurden.

Die Polizei Bohmte sucht daher Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Erreichbar sind die Beamten unter 05471/9710.

