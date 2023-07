POL-Pforzheim: (CW) Calw - Alkoholisiert ausgeparkt und Unfall verursacht

Pforzheim-Eutingen (ots) - (PF) Eutingen - Falsche Polizeibeamte machen Beute; Hinweise ihrer Polizei Mehrere hundert Euro Bargeld haben Betrüger mit der Masche "falscher Polizeibeamter" am Mittwoch in Eutingen ergaunert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben die Betrüger am Mittwoch gegen 12:30 Uhr telefonischen Kontakt mit ihrem späteren Opfer aufgenommen. ...

mehr