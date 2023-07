Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Alkoholisierter 30-Jähriger greift mehrere Passanten an und leistet anschließend Widerstand

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, den 21.07.23, kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Johannisstraße. Anlass dafür war eine Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen. Der offensichtlich alkoholisierte 30-jährige Täter schlug dem jungen Mann im Bereich der Fußgängerzone vor einem Kiosk unvermittelt in das Gesicht, wodurch der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Zuvor kam es außerdem zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter des Kiosks, als der 30-Jährige versuchte diverse Bierdosen zu entwenden. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann erheblichen Widerstand. Dieser wurde anschließend einer Osnabrücker Klinik zugeführt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 30-Jährige Mann aus Melle kein Unbekannter war. Gegen 19:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Meller grundlos einen unbekannten Passanten in der Schillerstraße angriff und anschließend pöbelnder Weise weiterzog. Noch bevor die Polizei eintraf, hatte sich jedoch das unbekannte Opfer bereits vom Einsatzort entfernt. Das Opfer wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Hautfarbe, ca. 1,80m groß. Die Polizei sucht nun nach der oben beschriebenen männlichen Person. Es werden außerdem Zeugen gesucht, die weitere sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell