Polizei Braunschweig

POL-BS: 92-Jähriger von falschem Dachdecker bestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stöckheim,

09.08.2023, 12.00 Uhr

Einem Stöckheimer wurden mehrere tausend Euro entwendet

Am Mittwoch klingelte ein Mann an der Tür eines 92-jährigen Stöckheimers. Er gab an, dass er Dachdecker sei. Bei Arbeiten an einem der Nachbarhäuser seien ihm defekte Ziegel auf dem Dach des 92-Jährigen aufgefallen. Er bot an, die Ziegel zu richten.

Der Stöckheimer ließ den vermeintlichen Handwerker in sein Haus und führte ihn zum Dachboden. Während der Mann auf dem Dach war, sollte der Stöckheimer in der Küche die Reinigungsklappe des Schornsteins im Auge behalten.

Der Hauseigentümer wurde misstrauisch und versteckte vorher seine Ersparnisse.

Der falsche Dachdecker kam später auch in Küche und erklärte dem Stöckheimer, dass eine Reparatur am Schornstein nötig sei. Hierfür benötige er 300 Euro, um Material zu besorgen. Der 92-Jährige händigte dem Mann die 300 Euro aus. Dann verließ der falsche Handwerker das Haus und kam nicht zurück.

Späte stellte der Stöckheimer fest, dass mehrere tausend Euro aus dem Versteck verschwunden waren. Er informierte die Polizei.

Offensichtlich konnte der falsche Dachdecker beobachten, wie das Geld versteckt wurde und hat es entwendet, während der Hauseigentümer in der Küche war.

Die Polizei rät:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung/Wohnungsgesellschaft angekündigt worden sind. Ziehen sie im Zweifelsfall Vertrauensperson hinzu.

