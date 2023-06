Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei schnappt Alkohol-Diebe

Marburg (ots)

Bundespolizisten waren gestern Abend (26.6. / 23:55 Uhr) bei der Fahndung nach zwei Diebinnen erfolgreich, die zuvor in einer Tankstelle in Marburg Alkohol gestohlen hatten.

Passanten machten eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen am Bahnhofsvorplatz auf den Diebstahl in der Tankstelle aufmerksam. Kurze Zeit später konnten, aufgrund der guten Personenbeschreibungen, eine 16-Jährige und eine 21-Jährige im Nahbereich des Bahnhofes festgestellt werden. Zuständigkeitshalber wurden die beiden Frauen an die Polizeistation Marburg übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Mittelhessen.

Gegen die beiden Frauen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell