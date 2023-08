Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Gaststätte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Wendenwehr,

06.08.2023, ca. 01.00 Uhr

In ein Restaurant im Univiertel wurde eingebrochen

Am Sonntagmorgen stellte ein Restaurantbesitzer fest, dass die Kasse nicht mehr am Tresen war. Er überprüfte die Türen und fand Aufbruchspuren an der Hintertür. Der 53-Jährige informierte die Polizei.

Vor Ort sicherten die Beamten Spuren und konnten die Videoüberwachung des Restaurants einsehen. Es war zu erkennen, wie ein unbekannter Täter versuchte, die Kasse zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, entwendete er die komplette Kasse.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25 Jahre alt - blonde, mittellange Haare - schwarze Lederjacke - hellere Hose, dünner schwarzer Gürtel - dunkle Adidas-Schuhe mit heller Sohle.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell