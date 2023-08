POL-BS: Einbruch in einen Supermarkt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Am Wendenwehr, 06.08.2023, ca. 01.00 Uhr In ein Restaurant im Univiertel wurde eingebrochen Am Sonntagmorgen stellte ein Restaurantbesitzer fest, dass die Kasse nicht mehr am Tresen war. Er überprüfte die Türen und fand Aufbruchspuren an der Hintertür. Der 53-Jährige informierte die Polizei. Vor Ort sicherten die Beamten Spuren und konnten die Videoüberwachung des Restaurants einsehen. Es war zu erkennen, wie ein unbekannter Täter ...

