POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Werkzeugen und Gartengeräten in Wardenburg und Tungeln +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 19. Mai 2023, gegen 17:55 Uhr, befuhr eine 19-jährige Bremerin mit ihrem Motorroller die Barghorner Straße in Ovelgönne in Richtung B211. In Höhe der Oberströmischen Seite fuhr ein schwarzer SUV unmittelbar vor ihr auf die Barghorner Straße und nahm ihr die Vorfahrt. Die ...

mehr