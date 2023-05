Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rollerfahrerin stürzt in Ovelgönne nach Vorfahrtsmissachtung +++ Unfallverursacher flüchtig +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 19. Mai 2023, gegen 17:55 Uhr, befuhr eine 19-jährige Bremerin mit ihrem Motorroller die Barghorner Straße in Ovelgönne in Richtung B211. In Höhe der Oberströmischen Seite fuhr ein schwarzer SUV unmittelbar vor ihr auf die Barghorner Straße und nahm ihr die Vorfahrt.

Die Motorrollerfahrerin musste ausweichen, um nicht mit dem SUV zu kollidieren und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der SUV setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die gestürzte Rollerfahrerin zu kümmern, die glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Personen, die Hinweise zum flüchtigen SUV geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/935-0 in Verbindung zu setzen

