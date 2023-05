POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Sonnabend, 20.05.2023, kam es gegen 22:00 Uhr in der Ochtumstraße in Elsfleth zu einem Brand, der ausgehend von einem Gartenhaus auch ein Einfamilienhaus sowie umstehende Bäume in Mitleidenschaft gezogen hat. Dabei hörte der Hauseigentümer zunächst einen lauten Knall und stellte anschließend den Brand in seinem Gartenhaus fest. Bei ...

