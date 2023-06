Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Versuchtes Tötungsdelikt

Mühlacker (ots)

Schwer verletzt worden ist am Samstagmittag eine 27-jährige Frau als sie von einem Mann in Mühlacker mit einem Messer angegangen wurde.

Kurz vor 12 Uhr meldeten Passanten eine durch Messerstiche verletzte Frau an einer Bushaltestelle in Mühlacker-Lienzingen. Ein Teil der Anwesenden kümmerte sich um die Verletzte, andere verfolgten zunächst den zu Fuß flüchtigen mutmaßlichen Täter. Die schwer verletzte 27-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben mehreren Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Pforzheim auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt waren, führten dann in Mühlacker-Lienzingen gegen 15 Uhr zur widerstandslosen Festnahme eines 28-jährigen Tatverdächtigen.

Nach Stand der Ermittlungen kannten sich die 27-jährige Geschädigte und der 28-jährige irakische Tatverdächtige bereits vor der Tat. Es besteht der Verdacht, dass der 28-Jährige versuchte, die Frau bei seiner Tat zu töten.

Der dringend tatverdächtige 28-Jährige wurde heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat, insbesondere ein etwaiges Motiv, sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

