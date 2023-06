Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 404

Dornstetten (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb sowie zwei Personen schwer und eine leicht verletzt wurden, hat sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Hallwangen und Herzogsweiler ereignet.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr gegen 14:30 Uhr ein 51-Jähriger mit einem Mercedes-Benz die Landesstraße in Richtung Hallwangen und kam aus noch nicht geklärter Ursache im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW. In der Folge kollidierte ein aus Richtung Hallwangen kommender Opel mit dem Mercedes-Benz. Der Fahrer des Mercedes-Benz verstirbt am Unfallort. Der 70-jährige Fahrer des VW sowie seine Beifahrerin werden schwer und die Fahrerin des Opels leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Landesstraße ist momentan aufgrund der Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch gesperrt.

