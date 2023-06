Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeugbrand auf Autobahn

Pforzheim (ots)

In Brand geraten ist am Freitagnachmittag ein Pkw auf der Autobahn 8 bei Pforzheim.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Opel, der die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart befuhr, gegen 15:20 Uhr in Brand. Der 34-jährigen Fahrzeuglenkerin gelang es noch, das Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Nord auf den Seitenstreifen zu lenken und selbstständig zu verlassen. Anschließend geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Die Richtungsfahrbahn musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten zeitweise zum Teil voll gesperrt werden. Da das Fahrzeug unter der dortigen Brücke zum Stillstand kam, musste diese ebenfalls kurzzeitig gesperrt werden. Die Fahrzeuglenkerin wurde zu vorsorglichen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst entfernte den ausgebrannten Pkw. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell