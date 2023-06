Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Remchingen (ots)

Ein Schwerverletzter sowie ein Leichtverletzter sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 10 ereignet hat. Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Toyota-Fahrer die linke von zwei Fahrspuren der Bundesstraße 10 von Remchingen kommend in Richtung Pforzheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah er hierbei offenbar ein verkehrsbedingt in einer Kolonne stehenden VW vor ihm und fuhr auf. Der Toyota kam im Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer Wiese zum Stehen. Der Toyota-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 euro. Die Fahrspur in Richtung Pforzheim musste aufgrund der Unfall- und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt werden. An der Unfallstelle befanden sich neben mehreren Streifenwagen, ein Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr Remchingen mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell