POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall.

Pforzheim (ots) - Am Mittwochabend hat ein bislang Unbekannter Werkzeuge aus einem umzäunten Baustellengelände in der Pforzheimer Südweststadt entwendet. Der Unbekannte verschaffte sich in der Zeit zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr unberechtigt Zugang zum Gelände und gelangte durch Aufbrechen einer Tür gewaltsam in einen Rohbau in der Rembrandtstraße. Dort entwendete ...

mehr