Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Fahrzeug überschlagen

Königsbach-Stein (ots)

Ein Verkehrsunfall, mit verletzten Personen, hat sich am Freitagmorgen an der Einmündung der Kreisstraßen 4532/Kreisstraße 4533 ereignet.

Gegen 07:25 Uhr befuhr ein 23-jähriger Sokda-Fahrer von Bretten kommend die Kreisstraße 4532. An der genannten Einmündung wollte er nach links auf die Kreisstraße 4533 in Richtung Stein abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Skoda und einem Fiat, welcher die Kreisstraße 4533 von Stein kommend in Richtung Wössingen fuhr. In dessen Verlauf überschlug sich der Fiat und kam quer zur Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 45-jährige Fahrerin des Fiat wurde zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrspur der Kreisstraße 4533 von Wössingen aus kommend ist momentan noch aufgrund der Unfall- und Bergungsmaßnahmen gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten Abgeschleppt werden. Ein Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Simone Unger, Pressestelle

