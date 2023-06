POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl von Werkzeugen aus Rohbau

Königsbach-Stein (ots) - Ein Verkehrsunfall, mit verletzten Personen, hat sich am Freitagmorgen an der Einmündung der Kreisstraßen 4532/Kreisstraße 4533 ereignet. Gegen 07:25 Uhr befuhr ein 23-jähriger Sokda-Fahrer von Bretten kommend die Kreisstraße 4532. An der genannten Einmündung wollte er nach links auf die Kreisstraße 4533 in Richtung Stein abbiegen. ...

