Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinkraftrad entwendet

Günthersleben-Wechmar (ots)

In den ersten Stunden des Sonntags wurde aus dem Carport eines frei zugänglichen Grundstücks in der Erfurter Landstraße im Ortsteil Wechmar ein Kleinkraftrad Simson Spatz in der Farbkombination rot-weiß entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Tel. 03621/78-1124 mit Angabe der Nummer 0152959/2022 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell