Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Neuweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kreisstraße 4370/Kreisstraße 4369, ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.

Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr beabsichtigte eine 32-jährige Peugeot-Fahrerin von Neuweiler kommend die Kreisstraße 4370 in Richtung Gaugenwald zu queren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, missachtete sie hierbei die Vorfahrt einer auf der Kreisstraße 4369 in Richtung Martinsmoss fahrenden 57-jährigen Pedelec-Fahrerin. Durch den Unfall wurde die Pedelec-Fahrerin verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1200,00 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

