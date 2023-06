Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Beim Abbiegen mit dem Gegenverkehr kollidiert: drei verletzte Personen

Pforzheim (ots)

Verletzungen zugezogen hat sich am Donnerstagmorgen eine PKW-Lenkerin auf der Landstraße 357, nach dem sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 09.40 Uhr eine 44-jährige Toyota-Fahrerin die Landesstraße 357 aus Richtung Gültlingen kommend und wollte an der Einmündung zur Landstraße 358 nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Renault einer 55- Jährigen und stieß mit dem Fahrzeug frontal zusammen. Der Renault kam nach rechts ab und kollidierte mit einem an der Einmündung aus Richtung Sulz am Eck stehenden Lastkraftwagen. Beim Verkehrsunfall wurde die Toyota-Fahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ebenso wurde deren Beifahrerin und die Renault- Fahrerin leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 14.000 Euro. Die Feuerwehr Wildberg, Abteilung Gültlingen war mit zwei Fahrzeuge und fünf Mann im Einsatz. Die Straße wurde für die Dauer von etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. In der Folge ergaben sich Verkehrsbehinderungen. Der Toyota und der Renault mussten abgeschleppt werden.

