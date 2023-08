Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Keine Hinweise auf Brandstiftung - Technischer Defekt führte zu Großbrand auf der Schrottinsel

Duisburg (ots)

Nachdem das Feuer auf der Schrottinsel am 10. August gelöscht war, begann für die Brandermittler der Duisburger Kriminalpolizei die Arbeit. Sie sprachen mit Firmenmitarbeitern, schauten sich vor Ort die Überreste des Schrotts an, nahmen Kontakt zu einem Brandsachverständigen und der Staatsanwaltschaft Duisburg auf. Es ergaben sich keine Hinweise darauf, dass eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung den Großbrand ausgelöst hat. Wahrscheinlich führten ausgelaufene Betriebsstoffe, Lithium-Ionen-Akkus oder ähnliches aus den Schrottautos - also ein technischer Defekt - zu dem Brand auf dem Firmengelände.

