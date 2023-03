Polizei Hamburg

POL-HH: 230329-1. Tataufklärung nach Tötungsdelikt in Hamburg-Hammerbrook

Hamburg (ots)

Zeit: 26.03.2023, 05:35 Uhr

Ort: Hamburg-Hammerbrook, Grevenweg

Sonntagmorgen kam es in einer Shisha-Bar zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 35-jährigen Mannes. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung verwiesen, zu finden unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5472314

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 48-jähriger Montenegriner in den Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft. In Begleitung seines Rechtsanwaltes stellte sich der Mann am Dienstag den Ermittlern. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen, der Untersuchungshaftanstalt zugeführt und muss sich jetzt vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen durch die Mordkommission (LKA 41) der Polizei und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern weiter an.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell