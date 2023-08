Polizei Bochum

POL-BO: Aufmerksamer Nachbar verhindert Einbruch in Bochum-Leithe: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat am späten Mittwochabend, 16. August, mehrere Einbrecher aufgeschreckt. Die Täter flüchteten, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten vier bis fünf Personen sich gegen 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Weststraße/Lyrenstraße in Bochum-Leithe zu verschaffen. Hierzu schlugen sie mit Pflastersteinen die Scheiben der Terassentür ein. Ein aufmerksamer Nachbar (37) hörte dies und sprach die Gruppe an. Daraufhin ergriffen die Unbekannten die Flucht und fuhren mit einem grauen Pkw in Richtung der Autobahn A40 davon.

Nach Zeugenangaben waren es vier oder fünf männliche Täter. Alle seien schwarz gekleidet gewesen und augenscheinlich "deutscher Herkunft".

Bei dem Fluchtfahrzeug handele es sich um einen grauen Nissan Qashqai (vermutlich Baujahr 2022) mit Essener Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell