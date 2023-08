POL-BO: Alleinunfall in Vormholz: Autofahrer (88) kollidiert mit Pkw

Herne (ots) - Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagnachmittag, 15. August, in Herne-Baukau leicht verletzt worden. Doch der Unfall hat für den 29-Jährigen weitreichende Folgen... Gegen 16 Uhr war eine 23-jährige Autofahrerin aus Herne auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Recklinghausen unterwegs. In Höhe der ...

mehr