POL-BO: Schwarzer Smart zwingt Bus zur Vollbremsung - Zeugen gesucht

Bochum, Erftstadt (ots) - Schwerer Alleinunfall in Bochum-Linden: Ein 71-Jähriger aus Erftstadt ist am 14. August mit seinem Pedelec gestürzt; er zog sich schwere Verletzungen zu. Gegen 13.15 Uhr war der Pedelecfahrer auf der Winzer Straße unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er ohne Fremdeinwirkung in Höhe der Hausnummer 58 auf abschüssiger Strecke. ...

mehr