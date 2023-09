POL-MK: Kellerverschläge aufgebrochen/Mountainbike aus Gartenhütte entwendet

Altena (ots) - Mindestens drei Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00:05 Uhr, in eine Firmenhalle in Rosmart eingebrochen. Die Täter brachen dafür ein Fenster gewaltsam auf. Anschließend entwendeten sie ca. eine Tonne Kupfer aus der Lagerhalle der Firma. Zum Abtransport nutzen sie möglicherweise ein größeres Fahrzeug. Die Täter wurden bei ihrer Tatausführung gefilmt. Sie waren männlich und ...

