POL-MK: Unbekannte stehlen Kupfer aus Lagerhalle

Altena (ots) - Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurden an der Iserlohner Straße die Reifen eines Anhängers beschädigt. Am Morgen waren beide Reifen platt. Eine 75-jährige Altenaerin wurde am Montagmorgen möglicherweise nach dem Einkaufen bestohlen. Sie kaufte zwischen 10 und 11 Uhr in einem Discounter an der Werdohler Straße ein und bezahlte mit ihrer ...

mehr