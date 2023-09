POL-MK: Reifen beschädigt/ Taschendiebe/ Fake-Rechnung für Handelregister-Eintrag

Iserlohn (ots) - Unbekannte haben versucht, in drei Häuser an der Teichstraße einzubrechen. Am Montagmorgen wurden die Hebelmarken an den Haustüren bemerkt. Der Tatzeitraum ist unbekannt. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde an der Friedrichstraße die Fensterscheibe eines Bürocontainers eingeschlagen. Unbekannte stahlen einen Koffer, Bargeld und einen Wasserkocher. An der Stefanstraße wurde am Wochenende, ...

