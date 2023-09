Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Gerüst-Diebstahl

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben versucht, in drei Häuser an der Teichstraße einzubrechen. Am Montagmorgen wurden die Hebelmarken an den Haustüren bemerkt. Der Tatzeitraum ist unbekannt.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde an der Friedrichstraße die Fensterscheibe eines Bürocontainers eingeschlagen. Unbekannte stahlen einen Koffer, Bargeld und einen Wasserkocher. An der Stefanstraße wurde am Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, ein Baucontainer aufgebrochen. Die Eindringlinge entwendeten zwei Baumaschinen.

Ein Gerüstbauer vermisst seit zwei Wochen ein Baugerüst. Das Gerüst hing bereits längere Zeit an einem Haus am Ohler Weg. Zwischen dem 2. und 21. August wurde es offenbar von Unberechtigten demontiert. Es handelt sich um 50 Quadratmeter Gerüstfläche. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell