Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw kollidiert mit Mauer - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Am Mittwoch (30.08.2023) kam es gegen 22:19 Uhr auf der Straße "Fort Luise" in Hameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw gegen eine Mauer stieß. Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr der 40-jährige Fahrzeugführer aus der Wangelister Straße kommend, die Fort Luise. Nach einem Abbiegevorgang, gerät er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug des Hamelners drehte sich dabei und kollidierte mit einer am linken Fahrbahnrand befindlichen Mauer. Anschließend kam der Pkw auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Mauer wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, an dem Pkw entstand Totalschaden. Der 40-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

