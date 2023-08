Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung und Einbruch in Herderschule - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots)

Zwischen Freitag (25.08.2023), gegen 20:00 Uhr, und Montag (28.08.2023), gegen 08:00 Uhr, kam es an der Herderschule in Bad Pyrmont durch einen bislang unbekannten Täter zu einer Sachbeschädigung. An einem dortigen Gebäudeteil, wurden gewaltsam zwei Glasbausteine eines Fensters zerbrochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,00 EUR.

Nur wenig später, zwischen Montag (28.08.2023), gegen 19:30 Uhr, und Dienstag (29.08.2023), gegen 07:20 Uhr, kam es an selbiger Schule zu einem Einbruch. Nach bisherigen Ermittlungen wurden hierbei zwei Lehrgebäude angegangen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in zurzeit unbekannter Weise Zugang zu den Gebäudekomplexen. Dort entwendeten sie aus mehreren Räumen elektronische Geräte im Gesamtwert von ca. 3.200,00 EUR.

Die Polizei Bad Pyrmont bittet Personen, die in den genannten Tatzeiträumen relevante Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 98990 zu melden.

