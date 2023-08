Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall auf der L434 - Zwei Pkw beschädigt, Fahrerin verletzt

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstag (29.08.2023) ereignete sich gegen 07:55 Uhr auf der Landesstraße 434 bei Hessisch Oldendorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel die Abfahrt der B83 aus Richtung Rinteln kommend, um nach links in Richtung Hessisch Oldendorf abzubiegen. Dabei übersah er eine 52-jährige Frau aus Hessisch Oldendorf in ihrem Pkw Mitsubishi. Diese befuhr zu diesem Zeitpunkt die L434 in Richtung Fuhlen.

Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zunächst zu einem leichten Zusammenstoß. Bei einem Versuch der Frau, auszuweichen, kam sie ins Schleudern und stieß gegen eine dortige Schutzplanke. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw des Unfallverursachers wurde im Frontbereich leicht beschädigt.

Gegen den 56-Jährigen aus Bückeburg, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und eine Verkehrsordnungswidrigkeit wegen Missachtung der Vorfahrt eingeleitet.

