Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Vermisstensuchen beschäftigen Polizei

Espelkamp, Petershagen (ots)

Die fast zeitgleiche Suche nach zwei vermissten Personen in Espelkamp und Petershagen hat am Sonntagabend und in der Nacht die Polizei im Kreis Minden Lübbecke beschäftigt. In beiden Fällen nahm die Suche, in der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, ein glückliches Ende.

Zunächst meldeten sich am frühen Sonntagabend Verantwortliche einer Einrichtung aus Espelkamp bei der Polizei und berichteten den Beamten der Leitstelle, dass sie einen 65-jährigen Mann vermissten würden. Da dieser offenbar an Demenz erkrankt war, leiteten die Beamten umfangreiche Suchmaßnahmen ein. So wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen nach Espelkamp beordert und in der Folge eine Polizeihubschrauberbesatzung aus Dortmund zur Unterstützung angefordert. Zudem kam im weiteren Verlauf ein Suchhund zum Einsatz. Letztlich fand sich aber keine Spur des Mannes.

Dies änderte sich erst am Montagmorgen, als Anwohner an der B 239 in Espelkamp der Polizeileitstelle mitteilten, dass dort eine Person zu Fuß unterwegs sei, dessen Verhalten ihnen merkwürdig erschien. Eine Streifenwagenbesatzung konnte wenig später die Person antreffen, bei der sich um den Gesuchten handelte.

In Petershagen-Windheim hatten sich Angehörige ebenfalls am Sonntagabend an die Polizei gewandt, die sich Sorgen um eine 60-jährige Frau machten. Da sich Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt im Bereich des Schleusenkanals ergaben, kamen hier neben dem Polizeihubschrauber auch Beamte der Wasserschutzpolizei zum Einsatz. Im Laufe der Nacht meldete sich die Gesuchte schließlich und konnte unversehrt in Obhut genommen werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell