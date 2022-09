POL-MI: Autofahrer rammt Motorradfahrer und flüchtet

Minden (ots) - Zwei Graffitisprayer beschmierten am Mittwochabend die Wand eines Geschäftshauses in der Mindener Innenstadt. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, sodass Einsatzkräfte einen der Sprayer stellen konnte. Gegen 22 Uhr beobachtete ein Zeuge die beiden bei ihrer Farbschmiererei an dem Gebäude Obermarktstraße Ecke Leiterstraße. Daraufhin alarmierte er über Notruf die Leitstelle der Polizei. Seinen ...

