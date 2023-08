Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hydraulische Geräte entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Lauenförde (ots)

Zwischen Freitag (25.08.2023), gegen 13:00, und Montag (28.08.2023), gegen 10:00 Uhr, kam es in der Schweizstraße in Lauenförde zu einem Diebstahl. Auf einem dortigen Baustellengelände, wurde ein hydraulischer Greifer, sowie ein hydraulischer Erdbohrer, welcher an einem Radlader befestigt war, entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen, betraten die bislang unbekannten Täter das Gelände durch einen Bauzaun und entfernten sich vermutlich mit einem Kraftfahrzeug von der Baustelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 9.000,00EUR.

Zeugen, die zum Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 zu melden.

