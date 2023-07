Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Auf der Landstraße 323 in Gummersbach-Waldesruh sind am Sonntagabend (16. Juli) ein Pedelec und ein Auto zusammengestoßen; der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein 38-Jähriger aus Gummersbach war gegen 20.25 Uhr mit einem Pedelec auf der L 323 in Richtung Lützinghausen gefahren. Nach einer leichten Linkskurve begann linksseitig ein Radweg, auf den der 38-Jährige vermutlich wechseln wollte. Dabei stieß er gegen die Beifahrerseite eines Opels, mit dem ein 21-Jähriger aus Halver gerade zum Überholen angesetzt hatte. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Pedelecfahrer schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn in das Gummersbacher Krankenhaus.

