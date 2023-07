Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit dem Rollator sicher unterwegs - Polizei und Stadt bieten Rollator-Training an

Gummersbach (ots)

Ein kostenloses Rollator-Training für Seniorinnen und Senioren bietet die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis gemeinsam mit der Senioren- und Pflegeberatung der Stadt Gummersbach am Mittwoch (26. Juli) an. Das Training findet von 14 bis 16 Uhr auf dem Vorplatz des Seniorentreffs, Rathausplatz 3, 51643 Gummersbach, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Viele Menschen im fortgeschrittenen Alter möchten mobil bleiben, sind dabei aber auf einen Rollator angewiesen. Doch Bordsteinkanten, wackelige Gehwegplatten, Bushaltestellen und andere Hindernisse bergen Unfallgefahren und führen zu Unsicherheiten. Bei dem Rollator-Training lernen die Teilnehmenden auf einem Parcours, worauf es beim Überwinden von Stolperfallen ankommt. Anleitung und Tipps erhalten sie dabei von speziell geschulten Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsunfallprävention. Zudem überprüfen die Experten der Polizei den Zustand sowie die individuellen Einstellungsmöglichkeiten der Rollatoren, so dass der optimalen Handhabung nicht mehr im Wege steht. Ziel des Trainings ist ein sichererer Umgang mit dem eigenen Rollator und damit eine Reduzierung von Unfällen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen bitte eigene Rollatoren mit. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Plätze begrenzt. Weitere Termine sind in Planung. Anmeldungen nimmt Daniela Kindel von der Verkehrsunfallprävention der Polizei unter der Mobilfunknummer 0174 6843714 oder per Mail unter VVerkehrsunfallpraevention.Gummersbach@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell