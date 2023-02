Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Update: Gasausströmung nach Bauarbeiten

Dresden (ots)

Wann: 20. Februar 2023 13:22 - 17:00 Uhr Wo: Weidentalstraße 13b / Cotta

Das Gasleck, welches durch Bauarbeiten an einer Gasleitung in der Weidentalstraße verursacht wurde, konnte durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SachsenEnergie abgedichtet werden. Es besteht keine Gefahr mehr. Die Warnung an die Bevölkerung ist aufgehoben und der Einsatz der Feuerwehr beendet.

