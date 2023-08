Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tresor aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Hameln (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 03.08.2023, wurde auf einer Parkfläche "Am Güterbahnhof" in Hameln ein Tresor aufgefunden. An diesem befinden sich Werkzeugspuren. Augenscheinlich wurde der Tresor gewaltsam geöffnet und kam möglicherweise durch eine Straftat abhanden.

Der schwarze Tresor ist von der Marke "Burg Wächter". Auf der Vorderseite befindet sich eine graue Tür mit einem Ziffernblatt, auf welchem ein Code zum Öffnen eingegeben werden kann. Auf der Rückseite hat der Tresor zwei Löcher, die augenscheinlich von einer Gewaltanwendung herrühren. In dem Tresor befinden sich zwei Packungen pflanzlicher Arzneimittel. Das Behältnis ist ca. 35 cm lang und 20 cm hoch.

Die Polizei bittet mögliche Eigentümer oder Personen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Tresors geben können, sich mit der Polizei in Hameln unter 05151/933-222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell